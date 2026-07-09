“Count Binface” è un candidato satirico molto noto nel Regno Unito: potrebbe diventare il principale avversario di Farage alle elezioni di Clacton-on-Sea Farage è il leader del partito di estrema destra Reform UK, e aveva vinto il seggio da parlamentare a Clacton-on-Sea nel 2024. Questa settimana però si è dimesso in modo molto plateale dopo essere stato accusato di avere ricevuto finanziamenti illeciti. Le sue dimissioni hanno fatto scattare un’elezione suppletiva, in cui Farage ha subito detto che si ricandiderà, per ottenere un nuovo mandato popolare e – secondo tutta la politica britannica – per distogliere l’attenzione dalle indagini contro di lui. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un uomo con un bidone in testa contro Nigel Farage

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The race for Clacton: Count Binface Vs Nigel Farage

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Temi più discussi: Nigel Farage si dimette da parlamentare: Le mie case e i finanziamenti? Far soldi non è un crimine, non ho infranto la legge. Decideranno gli elettori; Nigel Farage sta tentando una mossa azzardata; Nigel Farage lascia il Parlamento e annuncia subito la ricandidatura; Regno Unito, Farage sotto indagine per una donazione milionaria.

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