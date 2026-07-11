A Roma, i nidi pubblici segnalano una carenza di insegnanti a luglio, con personale sotto organico fin dall'inizio della stagione. Le educatrici riferiscono di lavorare da sole da diversi giorni, mentre i genitori sono stati invitati a ritirare i bambini prima del termine delle attività. La mancanza di personale ha causato disagi nella gestione quotidiana delle strutture, con effetti sulla presenza dei bambini e sull'organizzazione del servizio.

Genitori chiamati a prendere i bambini prima nei nidi a luglio, anche le insegnanti lamentano la mancanza delle colleghe: "Sotto organico dall'inizio, da giorni lavoro da sola". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: A Roma mancano insegnanti per il nido a luglio: Sotto organico dal primo giorno: sono giorni che lavoro da sola; Gli educatori per i nidi sono introvabili, molti rischiano di restare chiusi a settembre; Allarme scuola: mancano 4 mila docenti e preoccupa il sostegno. Carenze del 55% alla primaria; Scuola, cattedre vuote: Mancano 1.200 docenti. Segreterie in affanno.

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