Nella villa di Nicolosi, i finanzieri hanno trovato circa 100 chili di droga. Tre persone sono state arrestate durante l’intervento. La scoperta è avvenuta nel corso di un’operazione di controllo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. L’indagine prosegue per chiarire l’intera rete coinvolta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Circa 100 chilogrammi di sostanze stupefacenti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania nel corso di un’operazione condotta a Nicolosi. Le Fiamme Gialle hanno arrestato tre persone, accusate di detenzione e produzione di droga aggravate dall’ingente quantitativo sequestrato. L’operazione è stata eseguita dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Comando provinciale di Catania, che hanno individuato una villa trasformata in deposito e serra indoor per la coltivazione della cannabis. La scoperta della serra e del magazzino. Durante la perquisizione dell’immobile, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato 85 chilogrammi di hashish, 15 chilogrammi di marijuana, 33 piantine di canapa e numerose attrezzature utilizzate per la coltivazione in ambiente controllato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Nicolosi, scoperta una serra della droga in una villa: sequestrati 100 chili di stupefacenti, tre arresti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il caso della villa di Nicolosi piena di droga, 100 kg di stupefacenti sequestrati: valevano 800 mila euroLa Guardia di Finanza ha sequestrato 100 chilogrammi di stupefacenti in una villa a Nicolosi, in provincia di Catania.

Droga, tre arresti a Bergamo: sequestrati 88 chili di stupefacenti e 16 mila euroTra maggio e giugno 2026, la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato tre persone e sequestrato 88 chili di stupefacenti e 16 mila euro.

Temi più discussi: Nicolosi, scoperta serra della droga in una villa: tre arresti e 100 chili di stupefacenti sequestrati -VIDEO; Scoperta centrale della droga a Nicolosi: sequestrati 100 kg tra hashish e marijuana; Catania, maxi-coltivazione di droga in villa: 100 kg tra hashish e marijuana, tre arresti (VIDEO); Nicolosi, sequestrati 100 chili di droga in una villa: tre arresti della Guardia di Finanza.

Nicolosi, cento chili di droga trovati in una villa: tre arrestiCirca cento chili di droga all'interno di una villa nel territorio di Nicolosi, in provincia di Catania. La scoperta dei finanzieri. meridionews.it

Il caso della villa di Nicolosi piena di droga, 100 kg di stupefacenti sequestrati: valevano 800 mila euroTre persone arrestate e 100 kg di droga sequestrati in una villa a Nicolosi: la Guardia di Finanza ha smantellato una serra per la produzione di hashish e marijuana. virgilio.it