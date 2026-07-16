Il caso della villa di Nicolosi piena di droga 100 kg di stupefacenti sequestrati | valevano 800 mila euro

Da virgilio.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Guardia di Finanza ha sequestrato 100 chilogrammi di stupefacenti in una villa a Nicolosi, in provincia di Catania. Durante l'operazione sono stati arrestati tre persone. Le sostanze trovate sono state stimate valere circa 800 mila euro. La scoperta è avvenuta in un intervento di perquisizione nell’abitazione. La droga sequestrata comprende diverse tipologie di sostanze stupefacenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È di tre arresti e 100 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza condotta a Nicolosi, in provincia di Catania. I responsabili sono stati sorpresi mentre confezionavano hashish e marijuana in una villa adibita a serra e magazzino. L’operazione è stata eseguita nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti, con il sequestro di droga e attrezzature per la coltivazione. La scoperta della serra e il sequestro della droga Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è scattata nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di controllo sul territorio etneo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

il caso della villa di nicolosi piena di droga 100 kg di stupefacenti sequestrati valevano 800 mila euro
© Virgilio.it - Il caso della villa di Nicolosi piena di droga, 100 kg di stupefacenti sequestrati: valevano 800 mila euro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Droga, tre arresti a Bergamo: sequestrati 88 chili di stupefacenti e 16 mila euroTra maggio e giugno 2026, la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato tre persone e sequestrato 88 chili di stupefacenti e 16 mila euro.

Contrasto allo spaccio, tre arresti in due mesi: sequestrati 88 kg di droga e 16mila euroIn due mesi, la polizia di Bergamo ha arrestato tre persone e sequestrato circa 88 chilogrammi di droga e 16.

Argomenti più discussi: La guardia di finanza sequestra 100 chili di droga in una villa a Nicolosi: tre arresti; Nicolosi, scoperta serra della droga in una villa: tre arresti e 100 chili di stupefacenti sequestrati -VIDEO; La crociata di Capo Zafferano per abbattere le ville dei boss che deturpano la costa; I giorni di Napoli.

nicolosi il caso della villaNicolosi, cento chili di droga trovati in una villa: tre arrestiCirca cento chili di droga all'interno di una villa nel territorio di Nicolosi, in provincia di Catania. La scoperta dei finanzieri. meridionews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web