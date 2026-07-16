La Guardia di Finanza ha sequestrato 100 chilogrammi di stupefacenti in una villa a Nicolosi, in provincia di Catania. Durante l'operazione sono stati arrestati tre persone. Le sostanze trovate sono state stimate valere circa 800 mila euro. La scoperta è avvenuta in un intervento di perquisizione nell’abitazione. La droga sequestrata comprende diverse tipologie di sostanze stupefacenti.

È di tre arresti e 100 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza condotta a Nicolosi, in provincia di Catania. I responsabili sono stati sorpresi mentre confezionavano hashish e marijuana in una villa adibita a serra e magazzino. L’operazione è stata eseguita nell’ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti, con il sequestro di droga e attrezzature per la coltivazione. La scoperta della serra e il sequestro della droga Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è scattata nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di controllo sul territorio etneo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il caso della villa di Nicolosi piena di droga, 100 kg di stupefacenti sequestrati: valevano 800 mila euro

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