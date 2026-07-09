Droga tre arresti a Bergamo | sequestrati 88 chili di stupefacenti e 16 mila euro

Tra maggio e giugno 2026, la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato tre persone e sequestrato 88 chili di stupefacenti e 16 mila euro. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile nell’ambito di un’attività contro il traffico e lo spaccio di droga.

I DATI. È il bilancio delle operazioni condotte dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Bergamo tra maggio e giugno 2026 nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga. Tre arresti, circa 88 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate e oltre 16 mila euro in contanti recuperati. È il bilancio delle operazioni condotte dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Bergamo tra maggio e giugno 2026 nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga. Il primo intervento è scattato l’11 maggio a Scanzorosciate, dove gli agenti hanno arrestato un cittadino marocchino di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Italia, Milano due arresti, 300mila euro e oltre 30 chili di droga sequestrati, 2 maggio 2026

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