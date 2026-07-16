Nico Gonzalez in finale Mondiale un po’ di Juve a New York | il suo contributo in Inghilterra-Argentina
Nico Gonzalez ha partecipato alla semifinale del Mondiale 2026 tra Inghilterra e Argentina, giocata a Dallas. Durante la partita, ha dato un contributo importante alla squadra argentina. La partita si è conclusa con un risultato che ha portato l'Argentina in finale. Nel secondo tempo, la gara è stata molto intensa e ha coinvolto i tifosi, offrendo momenti di grande spettacolo. Gonzalez, che ha un passato legato alla Juventus, ha avuto un ruolo chiave nel match.
di Mauro Munno Nico Gonzalez in finale Mondiale, un po’ di Juve a New York: il suo contributo nella semifinale tra Inghilterra e Argentina. La seconda semifinale del Mondiale 2026 a Dallas tra Inghilterra e Argentina si conferma un classico immortale, regalando un secondo tempo vietato ai deboli di cuore. I Tre Leoni assaporano l’impresa al 55? grazie a un gran gol in controbalzo di Gordon. Poi, però, si rintanano colpevolmente a protezione del vantaggio, subendo la furiosa reazione dell’Albiceleste. L’assedio della Selección si concretizza nel finale: all’86’ Enzo Fernández e al 92? Lautaro Martínez (entrato da pochissimo) firmano il sorpasso, entrambi ispirati dall’eterno Lionel Messi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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