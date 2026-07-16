Nico Gonzalez in finale Mondiale un po’ di Juve a New York | il suo contributo in Inghilterra-Argentina

Notizia in breve

Nico Gonzalez ha partecipato alla semifinale del Mondiale 2026 tra Inghilterra e Argentina, giocata a Dallas. Durante la partita, ha dato un contributo importante alla squadra argentina. La partita si è conclusa con un risultato che ha portato l'Argentina in finale. Nel secondo tempo, la gara è stata molto intensa e ha coinvolto i tifosi, offrendo momenti di grande spettacolo. Gonzalez, che ha un passato legato alla Juventus, ha avuto un ruolo chiave nel match.