Nico Gonzalez in semifinale Mondiale | come è andata la sua Argentina-Svizzera
Nico Gonzalez ha giocato la partita tra Argentina e Svizzera, valida per i quarti di finale del Mondiale. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Argentina e l’accesso alla semifinale. Lo juventino ha preso parte alla sfida, che si è conclusa con una vittoria argentina dopo una gara intensa. La squadra di Lionel Scaloni ha superato la Svizzera e proseguito il cammino nel torneo.
Nico Gonzalez in semifinale Mondiale: come è andata la sua Argentina Svizzera. Prosegue l’avventura iridata dello juventino. L’Argentina di Lionel Scaloni conquista la semifinale dei Mondiali al termine di una vera e propria battaglia contro la Svizzera. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, l’ Albiceleste è riuscita a imporsi per 3-1 ai tempi supplementa ri. Nel tabellino dei marcatori si leggono i nomi di Mac Allister, Alvarez e Lautaro Martinez per i sudamericani, oltre a Ndoye per gli elvetici. Il prossimo, attesissimo ostacolo sulla strada verso la finale sarà l’I nghilterra: la supersfida si disputerà mercoledì 15 luglio alle ore 21:00 nella cornice di Atlanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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