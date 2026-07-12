Nico Gonzalez in semifinale Mondiale | come è andata la sua Argentina-Svizzera

Notizia in breve

Nico Gonzalez ha giocato la partita tra Argentina e Svizzera, valida per i quarti di finale del Mondiale. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Argentina e l’accesso alla semifinale. Lo juventino ha preso parte alla sfida, che si è conclusa con una vittoria argentina dopo una gara intensa. La squadra di Lionel Scaloni ha superato la Svizzera e proseguito il cammino nel torneo.