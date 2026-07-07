L’Argentina ribalta l’Egitto grazie anche al contributo di Nico Gonzalez Serata difficile per Dibu Martinez
L'Argentina ha recuperato un risultato sfavorevole contro l'Egitto grazie a un gol di Nico Gonzalez nella ripresa. La partita si è conclusa con la vittoria dell'Argentina, dopo una prima parte complicata. Dibu Martinez, il portiere, ha subito una serata difficile, senza evitare alcune occasioni avversarie. La squadra sudamericana ha ribaltato il punteggio e conquistato i tre punti.
di Francesco Spagnolo L’Argentina ribalta l’Egitto anche grazie al contributo di Nico Gonzalez nella ripresa. Per Dibu Martinez non una serata da ricordare. L’Argentina vola ai quarti di finale dei Mondiali grazie a una straordinaria e sofferta vittoria per 3-2 contro l’Egitto. Un match dalle mille emozioni che ha visto l’Albiceleste completare una rimonta pazzesca negli ottavi di finale, tenendo con il fiato sospeso i tifosi di tutto il mondo. Sotto i riflettori, oltre al passaggio del turno della squadra di Scaloni. La rimonta dell’Albiceleste porta anche il contributo di Nico Gonzalez. Entrato nella ripresa per dare la scossa a una squadra in netta difficoltà sul piano del gioco, il giocatore di proprietà della Juve ha aiutato il suoi compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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