L’Argentina ribalta l’Egitto grazie anche al contributo di Nico Gonzalez Serata difficile per Dibu Martinez

Notizia in breve

L'Argentina ha recuperato un risultato sfavorevole contro l'Egitto grazie a un gol di Nico Gonzalez nella ripresa. La partita si è conclusa con la vittoria dell'Argentina, dopo una prima parte complicata. Dibu Martinez, il portiere, ha subito una serata difficile, senza evitare alcune occasioni avversarie. La squadra sudamericana ha ribaltato il punteggio e conquistato i tre punti.