Flotilla scontro diplomatico Italia-Israele dopo il video di Ben-Gvir Mattarella | ‘Incivile e infimo’

Una recente pubblicazione sui social ha mostrato un video del ministro israeliano, generando tensioni tra Italia e Israele. La reazione italiana è stata immediata, con una dichiarazione ufficiale che definisce il contenuto “incivile e infimo”. La vicenda ha portato a un confronto tra i governi dei due paesi, con richiami diplomatici e dichiarazioni pubbliche che evidenziano la crisi nata dalla diffusione del video. La situazione rimane aperta, con possibili sviluppi futuri nel rapporto tra le due nazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui