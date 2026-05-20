Flotilla scontro diplomatico Italia-Israele dopo il video di Ben-Gvir Mattarella | ‘Incivile e infimo’
Una recente pubblicazione sui social ha mostrato un video del ministro israeliano, generando tensioni tra Italia e Israele. La reazione italiana è stata immediata, con una dichiarazione ufficiale che definisce il contenuto “incivile e infimo”. La vicenda ha portato a un confronto tra i governi dei due paesi, con richiami diplomatici e dichiarazioni pubbliche che evidenziano la crisi nata dalla diffusione del video. La situazione rimane aperta, con possibili sviluppi futuri nel rapporto tra le due nazioni.
Il video pubblicato dal ministro Ben Gvir sugli attivisti della Flotilla apre una grave crisi diplomatica tra Italia e Israele. Tajani parla di “linea rossa superata” e convoca il ministro israeliano. Intanto anche dentro il governo israeliano cresce l’imbarazzo Il governo italiano alza il livello dello scontro diplomatico conIsraeledopo la diffusione delvideo del ministro della Sicurezza nazionaleItamar Ben Gvirsugli attivisti dellaGlobal Sumud Flotillafermati al porto di Ashdod. Il ministro degli EsteriAntonio Tajaniha definito quanto accaduto“inaccettabile ed esecrabile“, annunciando laconvocazione dell’ambasciatore israeliano alla Farnesina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Flotilla Gaza e scontro diplomatico Italia Israele
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