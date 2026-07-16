nicaragua interrompe relazioni diplomatiche con italia dopo le accuse di tajani

Il Nicaragua ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con l’Italia, dopo le dichiarazioni del Ministro degli Esteri italiano. La decisione è stata comunicata ufficialmente e avviene in risposta alle accuse rivolte dal rappresentante italiano. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sulle modalità o sui tempi dell’interruzione. La misura si aggiunge a una serie di tensioni tra i due paesi, senza indicare eventuali passaggi successivi o ripercussioni internazionali.

“Alla luce delle dichiarazioni ingiustificate, aggressive e irresponsabili rilasciate dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, Antonio Tajani, il quale ha insultato, in violazione di ogni norma di rispetto per le relazioni tra popoli e governi, con arroganza europea, il popolo e il governo del Nicaragua, quale espressione tangibile della nostra sovranità e dignità nazionale, informiamo il Governo italiano, e in particolare il Ministro Antonio Tajani, della nostra intenzione di interrompere ogni relazione diplomatica con il Governo italiano”. Lo scrive il Ministero degli Affari Esteri del Nicaragua su El 19 Digital, il mezzo di informazione ufficiale e giornale digitale di Managua. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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