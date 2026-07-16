Sharon Stone si è presentata al Campidoglio per partecipare a un evento pubblico. Durante l’iniziativa, ha pronunciato un discorso incentrato sulla mancanza di rispetto e dignità, attirando l’attenzione dei presenti. La sua presenza ha suscitato scalpore tra i partecipanti, che hanno ascoltato con attenzione le sue parole. La diva ha sottolineato l’importanza di affrontare questioni di diritti umani e rispetto.

Una presenza magnetica ha illuminato la sede istituzionale della Capitale, portando una potente testimonianza di impegno civile su uno dei temi più caldi e urgenti del nostro tempo. Sharon Stone incanta il Campidoglio. Ospite della terza e ultima giornata della «Global Nobel laureates assembly on artificial intelligence and nuclear war», l’attrice americana è intervenuta parlando dei rischi dell’IA sugli scenari di guerra globali. Le parole dell’icona del cinema mondiale hanno scosso la platea, richiamando l’attenzione sulla necessità di non delegare mai la coscienza alle macchine: «Dopo aver ascoltato i miei colleghi sono arrivata ad alcuni punti essenziali, dobbiamo unirci nel bene comune e nel rispetto dello stato di diritto, la dignità umana non è un algoritmo», ha detto Stone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Nessuna dignità”. Sharon Stone gela il Campidoglio. L’allarme della diva mondiale

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