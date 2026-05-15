Affrontare il lutto di un genitore quando sei genitore

Da gravidanzaonline.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per molte persone, perdere un genitore rappresenta un momento difficile che si presenta inevitabilmente nel corso della vita adulta. Questo evento provoca un impatto emotivo e pratico, portando a cambiamenti nelle routine quotidiane e nelle relazioni familiari. La perdita può suscitare sentimenti di tristezza, vuoto o confusione, e spesso richiede un periodo di adattamento. In alcune situazioni, si unisce alla responsabilità di essere genitore, creando un percorso complesso di gestione delle emozioni e delle esigenze familiari.

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Il lutto è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti nelle nostre vite di adulte e adulti. Semplicemente capita: è nella natura dell’essere umano. E tra i lutti con cui potremmo avere a che fare c’è quello di un genitore, papà o mamma, mentre siamo genitori e genitrici a nostra volta. È uno dei lutti più difficili da gestire: se abbiamo voluto bene a chi ci ha messi al mondo dobbiamo confrontarci con l’istanza dell’assenza e a nostra volta aiutare i figli e le figlie con le loro emozioni e i loro sentimenti. L’elaborazione per il lutto di un genitore. Ogni lutto richiede un’ elaborazione perché chi resta vada avanti nella vita. Questo significa scendere a patti con l’idea della morte, della caducità dell’essere umano, con quel senso di assenza che ci accompagnerà per tutta la nostra vita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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