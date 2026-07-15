Nemmeno Spider-Man evita il due di picche | Tom Holland e l’invito a cena ignorato da Haaland Non mi ha mai risposto

Tom Holland ha raccontato di aver inviato un messaggio su Instagram a Erling Haaland per invitarlo a cena, ma non ha ricevuto alcuna risposta. L’attore, noto per il ruolo di Spider-Man, ha spiegato di essere stato ignorato dall’attaccante del calcio, che non ha mai risposto al suo invito. La conversazione è stata condivisa durante un’intervista al Tonight Show di Jimmy Fallon.

Nemmeno essere il volto di Spider-Man garantisce una risposta ai messaggi privati e lo ha scoperto sulla propria pelle Tom Holland, che ha raccontato con autoironia al Tonight Show di Jimmy Fallon di essere stato completamente ignorato da Erling Haaland dopo avergli proposto una cena tramite Instagram. L’episodio, diventato rapidamente virale, rappresenta uno di quei momenti che riportano anche le celebrità più affermate con i piedi per terra. Holland, attualmente impegnato nella promozione de L’Odissea di Christopher Nolan e del nuovo Spider-Man: Brand New Day, ha confessato di aver tentato di contattare il fuoriclasse norvegese dopo averlo incrociato al Gran Premio di Formula 1 di Monaco dello scorso giugno. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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