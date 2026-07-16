Negozi 13 idee anti desertificazione Un patto per ridurre gli affitti

Da lanazione.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 16 luglio 2026 a Pontedera, Confcommercio Pisa ha consegnato al sindaco e all’assessore al commercio 13 proposte per sostenere il commercio locale. Tra le idee, incentivi per attività e affitti, misure per la sicurezza, interventi sul decoro urbano e l’organizzazione di eventi di qualità. L’obiettivo è contrastare la desertificazione commerciale e favorire la ripresa delle attività commerciali in città.

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Pontedera, 16 luglio 2026 – D agli incentivi per attività ed affitti alla sicurezza fino al decoro urbano ed eventi di qualità. Confcommercio Pisa ha presentato al sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, e all’assessore al commercio, Alessandro Puccinelli, 13 proposte per rilanciare il commercio cittadino. “La desertificazione commerciale e la visibile presenza di fondi vuoti è purtroppo una realtà che riguarda anche Pontedera, serve intervenire con urgenza per provare a invertire la rotta” le parole del presidente Lorenzo Nuti. La lotta alle serrande abbassate e agli affitti troppo alti. Al primo posto spicca la proposta anti-serrande... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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