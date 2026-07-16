negozi 13 idee anti desertificazione un patto per ridurre gli affitti

Notizia in breve

Il 16 luglio 2026 a Pontedera, Confcommercio Pisa ha consegnato al sindaco e all’assessore al commercio 13 proposte per sostenere il commercio locale. Tra le idee, incentivi per attività e affitti, misure per la sicurezza, interventi sul decoro urbano e l’organizzazione di eventi di qualità. L’obiettivo è contrastare la desertificazione commerciale e favorire la ripresa delle attività commerciali in città.