Negozi 13 idee anti desertificazione Un patto per ridurre gli affitti
Il 16 luglio 2026 a Pontedera, Confcommercio Pisa ha consegnato al sindaco e all’assessore al commercio 13 proposte per sostenere il commercio locale. Tra le idee, incentivi per attività e affitti, misure per la sicurezza, interventi sul decoro urbano e l’organizzazione di eventi di qualità. L’obiettivo è contrastare la desertificazione commerciale e favorire la ripresa delle attività commerciali in città.
Pontedera, 16 luglio 2026 – D agli incentivi per attività ed affitti alla sicurezza fino al decoro urbano ed eventi di qualità. Confcommercio Pisa ha presentato al sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, e all’assessore al commercio, Alessandro Puccinelli, 13 proposte per rilanciare il commercio cittadino. “La desertificazione commerciale e la visibile presenza di fondi vuoti è purtroppo una realtà che riguarda anche Pontedera, serve intervenire con urgenza per provare a invertire la rotta” le parole del presidente Lorenzo Nuti. La lotta alle serrande abbassate e agli affitti troppo alti. Al primo posto spicca la proposta anti-serrande... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Modena, -582 negozi in 11 anni: il rischio desertificazione urbanaNegli ultimi 11 anni, il numero di negozi in città è diminuito di 582 unità, generando preoccupazioni riguardo a una possibile desertificazione...
Leggi anche: Desertificazione commerciale, in dieci anni in Toscana scomparsi oltre 7mila negozi di vicinato