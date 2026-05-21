Modena -582 negozi in 11 anni | il rischio desertificazione urbana

Negli ultimi 11 anni, il numero di negozi in città è diminuito di 582 unità, generando preoccupazioni riguardo a una possibile desertificazione commerciale. Le categorie più colpite sono state quelle legate ai servizi di prossimità, con alcuni settori che hanno registrato cali significativi. La riduzione dei punti vendita potrebbe influire sulla disponibilità di servizi locali e sulla vita quotidiana dei residenti. La questione solleva interrogativi su come questa tendenza possa modificare l’accesso a beni e servizi nelle aree urbane.

? Domande chiave Quali categorie di negozi hanno subito il crollo più drastico?. Come cambierà la vita dei cittadini senza i servizi di prossimità?. Perché i piccoli comuni sono i più colpiti dalla desertificazione?. Chi potrà salvare i centri storici svuotati dai negozi essenziali?.? In Breve Edicole calate da 226 a 131 unità; calo calzature 38,7% e ferramenta 30,3%.. Settore enologico cresce del 41,5%, mentre frutta e verdura aumentano del 21,7%.. Il 70% dei residenti modenesi vive in zone prive di servizi essenziali.. Confesercenti organizza dibattito tra Mauro Bussoni e l'economista Carlo Cottarelli.. Cinquecento ottantadue esercizi commerciali di base sono scomparsi dalla provincia di Modena nell’arco di undici anni, secondo i dati del Registro delle Imprese della Camera di Commercio aggiornati al 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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