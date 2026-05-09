Una città due piazze | i patrioti se ne vanno gli antifascisti finiscono sotto l' idrante | FOTO e VIDEO

Da bolognatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una città, due piazze sono protagoniste di eventi distinti: da un lato, i sostenitori del Comitato Remigrazione e Riconquista, che include gruppi come CasaPound e Veneto Fronte Skinheads, si sono riuniti in una piazza diversa da quella abituale dopo il trasferimento deciso dalla Questura. Dall'altro, alcuni contestatori sono stati colpiti con un idrante mentre manifestavano, mentre i patrioti hanno lasciato la piazza precedente. L'intera scena è stata documentata con foto e video.

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Una piazza per il comitato remigrazione, l'idrante per chi contesta. Il Comitato Remigrazione e Riconquista, che riunisce CasaPound, Rete dei Patrioti e Veneto Fronte Skinheads, aveva scelto questa location dopo che la Questura aveva spostato il presidio da piazza Galvani, in centro, verso una.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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