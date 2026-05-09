Una città due piazze | i patrioti se ne vanno gli antifascisti finiscono sotto l' idrante | FOTO e VIDEO

In una città, due piazze sono protagoniste di eventi distinti: da un lato, i sostenitori del Comitato Remigrazione e Riconquista, che include gruppi come CasaPound e Veneto Fronte Skinheads, si sono riuniti in una piazza diversa da quella abituale dopo il trasferimento deciso dalla Questura. Dall'altro, alcuni contestatori sono stati colpiti con un idrante mentre manifestavano, mentre i patrioti hanno lasciato la piazza precedente. L'intera scena è stata documentata con foto e video.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui