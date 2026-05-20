Nazionale il rebus CT si infiamma | Conte Mancini ed Allegri per la panchina
Il futuro della Nazionale Italiana si sta giocando in un clima di grande agitazione, con le discussioni sulla scelta del nuovo commissario tecnico che si fanno più intense. Al centro del dibattito ci sono tre nomi, tutti considerati tra i più esperti del settore, pronti a mettersi alla guida della squadra. La decisione finale si avvicina e le trattative tra le parti coinvolte sono ancora in corso, mentre l’attesa cresce tra tifosi e addetti ai lavori.
Sono ore caldissime per quello che sarà il futuro della panchina della Nazionale Italiana di calcio. Dopo le dimissioni di Gattuso, arrivate a causa della mancata qualificazione al mondiale, la FIGC si prepara ad effettuare una nova scelta che non sarà solo tecnica, ma anche identitaria. Il nome di quello che sarò il nuovo C.T divide, ma mete a confronto anche filosofie ben diverse. I nomi presi in considerazione sono ben 3: Antonio Conte, Roberto Mancini e. Massimiliano Allegri. Secondo al Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista sembrerebbe essere quello di Antonio Conte, profilo già conosciuto nel mondo della Nazionale ma che piace per una questione di leadership e mentalità vincente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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