L’Italia maschile di volley ha vinto contro il Belgio nella Nations League, ottenendo tre set a uno. La squadra italiana ha dominato il primo parziale, poi ha ceduto il secondo, ma ha ripreso il controllo nel terzo e quarto set. La partita si è svolta in un palazzetto con pubblico presente, e il risultato permette all’Italia di mantenere vive le speranze di qualificazione alle Finals.

L’Italia del volley si rialza dopo l’ultima sconfitta in Nations League e torna a sperare nelle Finals: battuto il Belgio L’Italia maschile di volley ritrova il sorriso, la vittoria e rilancia le proprie ambizioni nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno travolto il Belgio con un perentorio 3-0 (25-20, 25-22, 25-22), cancellando in fretta l’amara battuta d’arresto al tie-break contro il Giappone rimediata nella giornata precedente. Una reazione di carattere che riaccende i sogni di qualificazione per le Finals. Protagonista assoluto del riscatto azzurro è stato il centrale Pardo Mati, in campo fin dal primo minuto e miglior marcatore della sfida con 13 punti, conditi da tre muri solidissimi. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Sportface.it - Nations League Volley, l’Italia batte il Belgio e spera nelle Finals: la classifica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Volley Nation League femminile. Italia batte Ucraina 3-1 ed è seconda in classifica generale

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Belgio, Nations League volley 2026 in DIRETTA: partita da non sbagliare verso le FinalsL’Italia e il Belgio si affrontano in diretta nella partita di Nations League di volley 2026.

Volley, l’Italia rischia le Finals di Nations League: la classifica dopo il ko con il Giappone, serve un filottoL’Italia ha perso contro il Giappone al tie-break nella partita di apertura dell’ultima settimana della fase preliminare della Nations League 2026 di...

Temi più discussi: Chi affronta l’Italia ai quarti della Nations League di volley femminile? Prossima avversaria e tabellone Final Eight; VNL Finals: ufficializzati i nuovi orari dei quarti di finale; Nations League, l'Italia vince contro l'Ucraina e blinda la qualificazione alle final eight; Vnl, Italia alle Final Eight: tabellone e calendario delle partite.

Volley, l’Italia rialza la testa in Nations League: Romanò e Pardi squillanti, Belgio ko. Rincorsa per le Finals - x.com

Volley, l’Italia rialza la testa in Nations League: Romanò e Mati squillanti, Belgio ko. Rincorsa per le FinalsL'Italia ha sconfitto il Belgio con un perentorio 3-0 (25-20; 25-22; 25-22) e ha rialzato la testa nella Nations League di volley maschile: dopo l'amara ... oasport.it

Rugby - Nations Championship: l'Italia stecca la prima, il Giappone domina e vince all'esordio reddit

Nations League, l'Italia si rialza: 3-0 al Belgio. Sabato c'è l'ArgentinaDe Giorgi schiera Giannelli-Romanò, Sanguinetti e Pardo centrali, Porro e Bottolo schiacciatori, Balaso libero. Zanini risponde con valkiers-Reggers, D'heer-Colson, Plaskie-Rotty e Lantsoght libero. P ... gazzetta.it