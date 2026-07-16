Nations League Volley l’Italia batte il Belgio e spera nelle Finals | la classifica

Da sportface.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia maschile di volley ha vinto contro il Belgio nella Nations League, ottenendo tre set a uno. La squadra italiana ha dominato il primo parziale, poi ha ceduto il secondo, ma ha ripreso il controllo nel terzo e quarto set. La partita si è svolta in un palazzetto con pubblico presente, e il risultato permette all’Italia di mantenere vive le speranze di qualificazione alle Finals.

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L’Italia del volley si rialza dopo l’ultima sconfitta in Nations League e torna a sperare nelle Finals: battuto il Belgio L’Italia maschile di volley ritrova il sorriso, la vittoria e rilancia le proprie ambizioni nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno travolto il Belgio con un perentorio 3-0 (25-20, 25-22, 25-22), cancellando in fretta l’amara battuta d’arresto al tie-break contro il Giappone rimediata nella giornata precedente. Una reazione di carattere che riaccende i sogni di qualificazione per le Finals. Protagonista assoluto del riscatto azzurro è stato il centrale Pardo Mati, in campo fin dal primo minuto e miglior marcatore della sfida con 13 punti, conditi da tre muri solidissimi. 🔗 Leggi su Sportface.it

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