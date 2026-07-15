L’Italia ha perso contro il Giappone al tie-break nella partita di apertura dell’ultima settimana della fase preliminare della Nations League 2026 di volley maschile. La sfida si è svolta a Osaka, davanti al pubblico locale. Con questa sconfitta, gli azzurri rischiano di non qualificarsi alle Finals, a meno di ottenere risultati positivi nelle prossime partite. La classifica attuale vede l’Italia in una posizione difficile, con la necessità di vincere più incontri possibile.

L’Italia è stata sconfitta dal Giappone in apertura della settimana che chiude la fase preliminare della Nations League 2026 di volley maschile, cedendo al tie-break contro gli imbattuti padroni di casa davanti al pubblico di Osaka. I Campioni del Mondo speravano di iniziare l’avventura in terra asiatica con un risultato di ben altro calibro, invece è arrivato uno scivolone in volata, con un conseguente peso specifico sulle ambizioni di qualificazione alla Final Eight della nostra Nazionale. Gli azzurri occupano il quinto posto con 5 vittorie (17 punti) alle spalle del Giappone (9-0, 22 punti), della Slovenia (7-2, 17 punti), degli SUA (6-2, 19 punti) e della Polonia (6-2, 17 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley, l’Italia rischia le Finals di Nations League: la classifica dopo il ko con il Giappone, serve un filotto

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