La Nations Cup di beach volley è alle porte e Beach Zone vi porta direttamente nel cuore dell’evento! Dal 16 al 19 luglio, la spettacolare Piazza degli Eroi di Budapest ospiterà la Nations Cup 2026, la competizione continentale a squadre che mette di fronte le migliori nazionali europee di beach volley. Otto squadre maschili e otto femminili, tra cui anche l’Italia, si contenderanno un titolo tra i più prestigiosi della stagione internazionale. Chi meglio della Nazionale maschile ungherese, padrona di casa, può accompagnarci alla scoperta di questo grande appuntamento? Ospiti della puntata di Beach Zone, condotta da Simona Bastiani ed Enrico Spada, con la collaborazione di Gian Marco Spada per la traduzione, sono i giocatori Domonkos Dóczi, Artur Hajós, Lukas Niemeier e Bence Tari, guidati dal tecnico italiano Fosco Cicola. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Beach Zone | L'Ungheria presenta la Nations Cup: viaggio dentro l'evento di Budapest

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