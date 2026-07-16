napoli uomo si denuda e si lava nelle aiuole di mergellina

Un uomo si è denudato e si è lavato nelle aiuole di Mergellina, vicino alla Fontana del Marinaretto. La scena si è svolta ieri nei Giardinetti occupati da due senza fissa dimora da alcune settimane. Sono stati visti usare shampoo e bagnoschiuma, con le parti intime all’aria aperta. Nessuna altra persona è intervenuta. La scena è stata documentata da alcuni testimoni presenti sul posto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Shampoo, bagnoschiuma e chiappe all’aria aperta: una toilette in pubblico, accanto alla Fontana del Marinaretto. È la scena immortalata ieri nei Giardinetti di Mergellina, da alcune settimane occupati da due senza fissa dimora. Perché si sa: l’igiene viene prima di tutto. Lo scatto è di attivisti dell’associazione “Salviamo Mergellina”, per denunciare il degrado dell’area. Non una novità: le segnalazioni si susseguono da tempo. Nei giardinetti sono sistemati tende da campeggio, sedie e tavolini. Proprio ieri, la Polizia municipale di Napoli ha effettuato uno sgombero dell’aiuola. Ma dopo poco, la situazione è tornata uguale a prima. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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