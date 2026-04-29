Processione a Castelvetere uomo molesta bambina e si denuda | arrestato e ai domiciliari

Durante la festa della Madonna delle Grazie a Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino, la comunità si è ritrovata in strada per la tradizionale processione. In un episodio avvenuto durante l’evento, un uomo ha molestato una bambina e si è denudato. Le forze dell’ordine sono intervenute e lo hanno arrestato, portandolo successivamente ai domiciliari. La vicenda ha suscitato sconcerto tra i partecipanti alla festa.

È il giorno della festa della Madonna delle Grazie. A Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino, la comunità è in strada per la processione.C'è la folla delle grandi occasioni, quella che si raccoglie ogni anno per accompagnare l'immagine sacra lungo le vie del paese. Tra i fedeli, una.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Castelvetere sul Calore, molesta una bambina durante una processione: arrestato 56enneI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella hanno arrestato un 56enne di San Mango sul Calore, ritenuto responsabile... Molesta una bimba durante la processione, poi si denuda e picchia i carabinieri: 56enne arrestato in IrpiniaL'uomo è stato arrestato dai carabinieri a Castelvetere sul Calore, nella provincia di Avellino, durante i festeggiamenti religiosi per la Madonna... Altri aggiornamenti Molesta una bimba durante la processione, poi si denuda e picchia i carabinieri: 56enne arrestato in IrpiniaL'uomo è stato arrestato dai carabinieri a Castelvetere sul Calore, nella provincia di Avellino, durante i festeggiamenti religiosi per la Madonna delle ... fanpage.it Castelvetere sul Calore, durante la processione molesta una bambina, si denuda e aggredisce i CarabinieriI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella hanno arrestato un 56enne di San Mango sul Calore, ritenuto responsabile di resistenza, violenza e minaccia a pubblico uffi ... irpinianews.it