Va su tutte le furie si denuda in strada e aggredisce i militari

Un uomo in evidente stato di alterazione si è denudato in strada mentre i Carabinieri intervenivano. Dopo aver aggredito un cittadino, ha continuato a dare in escandescenze, opporsi ai militari e a gridare. La scena ha lasciato increduli residenti e passanti, che hanno assistito alla sua aggressione e al suo comportamento fuori controllo. Nessuna informazione è stata resa nota sull’esito dell’intervento o sulle eventuali conseguenze legali.

Prima l'aggressione a un cittadino, poi una scena che ha lasciato increduli residenti e passanti. Un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica si è completamente denudato in strada durante l'intervento dei Carabinieri, continuando a dare in escandescenze e a opporsi ai militari. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Female General returns to betrayal! Divorces scum husband & joins crazy Prince for revenge!

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