Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare uno scooter davanti a una caserma dei carabinieri. L’individuo non si è accorto di essere ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell’Arma, che hanno documentato il tentativo. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto immediato. Nessuna informazione è stata fornita sulla successiva posizione dell’arrestato o su eventuali altri procedimenti in corso.

Ha cercato di rubare uno scooter parcheggiato proprio davanti alla caserma dei carabinieri, senza accorgersi di essere ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'Arma. È finito in arresto un 28enne di origine bengalese, bloccato dai militari della stazione Napoli Borgoloreto con l'accusa di tentato furto. L'episodio si è verificato in via Nuova Marina, nella zona del Porto di Napoli. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe notato un motociclo in sosta e, dopo essersi guardato intorno, avrebbe iniziato a manometterlo nel tentativo di impossessarsene. Prima avrebbe cercato di forzare il bloccasterzo, poi avrebbe danneggiato la scocca del mezzo, senza però riuscire nel suo intento. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Teleclubitalia.it - Napoli, tenta di rubare uno scooter davanti alla caserma dei carabinieri: arrestato 28enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tenta di rubare uno scooter davanti alla caserma a Napoli: arrestato 28enneUn uomo di 28 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di rubare uno scooter nel quartiere Pendino a Napoli.

Napoli, tenta di rubare lo scooter davanti alla caserma: i carabinieri vedono tutto dalle telecamere e lo arrestanoUn uomo ha tentato di rubare uno scooter davanti alla caserma dei carabinieri di Borgoloreto.

Temi più discussi: Tenta di rubare la mitra del busto di San Gennaro, arrestato un 43enne; San Pietro a Patierno: evade dai domiciliari e tenta di rubare un’auto. La Polizia di Stato trae in arresto un 50enne.; Napoli, tenta di rubare il copricapo di San Gennaro: arrestato; Ha portato un fiore a San Gennaro, poi ha rubato il cappello: il racconto del furto in Duomo a Napoli | VIDEO.

Napoli, tenta di rubare uno scooter parcheggiato davanti alla caserma dei carabinieri: 28enne bloccatoA Napoli un 28enne è stato arrestato dopo aver tentato di rubare uno scooter parcheggiato davanti alla caserma. ilgazzettinovesuviano.com

Napoli, tenta furto scooter di un carabiniere davanti alla caserma, presoUn ragazzo di 28 anni ha forzato il bloccasterzo dello scooter, ma la scena è stata notata dai militari attraverso le telecamere di sorveglianza ... napoli.repubblica.it