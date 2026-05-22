Ruba lo scooter all’oratorio per comprarsi la droga | incastrato dalle telecamere e denunciato dalla Polizia Locale

Una persona ha rubato uno scooter davanti a un oratorio durante le ore diurne, approfittando dell’assenza della proprietaria, una ragazzina. L’episodio è stato catturato dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. La Polizia Locale, grazie alle immagini, ha identificato e denunciato l’autore del furto. L’uomo aveva come obiettivo di procurarsi denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti. L’episodio si è verificato davanti a numerosi passanti, in un’area frequentata da bambini e giovani.

Ha aspettato che la ragazzina parcheggiasse lo scooter davanti all’oratorio, poi è entrato in azione in pieno giorno, noncurante dei passanti e delle telecamere. Un furto spregiudicato che, però, non è rimasto impunito grazie alla tempestiva e meticolosa indagine della Polizia Locale del Lago d’Endine e della Val Borlezza. Tutto ha avuto inizio la domenica del 12 aprile, poco dopo le 17. Una giovane ragazza aveva appena parcheggiato il suo ciclomotore all’esterno dell’oratorio del paese, ma pochi minuti dopo era già sparito. La denuncia presentata alla Stazione Carabinieri di Sovere ha fatto scattare immediatamente le indagini, con gli agenti Luca Parmigiani e Cristian Sarna che hanno prestato attenzione a ogni piccolo dettaglio, acquisendo i filmati di videosorveglianza della zona e passando al setaccio ogni fotogramma. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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