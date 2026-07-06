Un uomo è stato arrestato a Milano dopo aver tentato di rubare un orologio a un turista. Le telecamere della caserma hanno ripreso la scena e hanno permesso ai Carabinieri di intervenire immediatamente. L’arresto è stato effettuato sul posto, poco dopo il tentativo di furto. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

L'intervento repentino dei Carabinieri che hanno notato la scena attraverso il sistema di videosorveglianza. L'arrestato Ã¨ stato trasferito nel carcere di San Vittore (LaPresse) - Un 18enne di origini africane, nato in Spagna, Ã¨ stato arrestato dai carabinieri a Milano con l'accusa di rapina in concorso dopo aver aggredito un turista statunitense per rubargli l'orologio, del valore di circa 500 euro, all'angolo tra via Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia. I militari sono intervenuti dopo aver notato la scena attraverso il sistema di videosorveglianza della caserma, riuscendo a bloccare uno dei due presunti responsabili. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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© Video.corriere.it - Tenta di rubare un orologio a un turista a Milano: arrestato grazie alle telecamere della caserma

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Strappa lorologio da 100 mila euro a un turista: le immagini della rapina a Milano

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