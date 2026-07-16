Napoli sempre più vicino a Favasuli arriverebbe per meno di 10 milioni

Il Napoli è vicino all'acquisto del terzino del Catanzaro, Favasuli, che sarà il vice di Giovanni Di Lorenzo nella prossima stagione. L'accordo si aggira sotto i 10 milioni di euro. La trattativa è in fase avanzata e si aspetta l'annuncio ufficiale. Favasuli si trasferirà in azzurro dopo aver giocato con il club calabrese. L'operazione si inserisce nelle mosse del club per rinforzare la rosa.

Napoli sempre più vicino a Favasuli, terzino del Catanzaro che sarà il vice di Giovanni Di Lorenzo nella prossima stagione. Favasuli arriverebbe a Napoli per meno di 10 milioni. Secondo quanto riportato da Ekrem Konur su X: Il Napoli è molto vicino alla firma di Costantino Favasuli, che ha disputato una stagione straordinaria con il Catanzaro in Serie B. L’affare dovrebbe essere completato per meno di 10 milioni di euro. Il terzino nato nel 2004 è considerato uno dei talenti più promettenti d’Italia nel suo ruolo e visto come erede di Di Lorenzo. #Napoli Napoli are very close to signing Costantino Favasuli, who had an outstanding season with Catanzaro in Serie B. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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