Napoli in Rinnovamento | Aggiornamenti sulle Trattative di Favasuli-Fortini e Zeballos

Da serieanews.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli sta lavorando alle trattative per Favasuli-Fortini e Zeballos, con il direttore sportivo che si muove su più fronti. La società sta cercando di rinforzare la rosa con giovani promesse e talenti da valorizzare, puntando a un progetto di lungo termine. Le trattative sono in corso, senza ancora ufficializzazioni. La squadra continua a pianificare il mercato, mantenendo un approccio paziente e strategico.

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Un club che cambia pelle senza perdere il passo della città. Il Napoli riparte con pazienza e fiuto, mentre il ds Manna muove pedine su più tavoli: giovani da far crescere, talento da accendere, scelte che raccontano un’idea precisa di futuro. Il mercato qui non è un elenco di nomi. È un racconto che sale dai quartieri, passa per Castel Volturno e si ferma sui dettagli. Il ds Giovanni Manna lavora in silenzio, incrocia dossier e chiamate, difende il perimetro e spinge sul rinnovamento. Non promette scosse a effetto. Promette coerenza. L’obiettivo è nitido a metà di questa storia: dare al Napoli una base più giovane, sostenibile, competitiva. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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