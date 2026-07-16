Napoli le amichevoli estive costeranno 9,99 euro ciascuna | come acquistarle

Il Napoli giocherà cinque amichevoli estive nei ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta Pay-Per-View su Dazn, Sky Primafila e OneFootball. Il costo per ogni incontro è di 9,99 euro. Le partite saranno visibili in streaming o tramite pay TV, ma non ci sono altre modalità di acquisto o accesso indicate.

Il Napoli giocherà cinque amichevoli totali nei ritiri estivi di Dimaro (TN) e Castel Di Sangro (AQ). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta Pay-Per-View su Dazn, Sky Primafila e OneFootball, al prezzo di 9,99 euro per ciascun incontro. Le amichevoli del Napoli. Di seguito, l’elenco completo delle partite degli azzurri: Napoli vs Arezzo 22072026 – h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale – SKI.IT Arena Napoli vs Carrarese 26072026 – h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale – SKI.IT Arena Napoli vs Osasuna 05082026 – h 18:30 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini Napoli vs Celta de Vigo 08082026 – h 21:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini Napoli vs Aris Salonicco 12082026 – h 21:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini Come acquistare le partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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