Napoli ufficializzate le 5 amichevoli estive | prezzi orari e info

Da ilnapolista.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha annunciato cinque partite amichevoli estive, con dettagli su prezzi, orari e località. La tournée pre-stagionale si svolge in vista della stagione del Centenario, durante la quale la squadra parteciperà a campionato, coppe nazionali e Champions League. Le partite sono state ufficializzate e i tifosi possono consultare le informazioni per assistere agli incontri estivi. La preparazione pre-stagionale si svolge in un clima di attesa per le competizioni ufficiali.

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Il Napoli è pronto a tornare al lavoro in vista della nuova stagione, quella del Centenario, che vedrà gli azzurri impegnati su più fronti tra campionato, coppe nazionali e Champions. L a squadra svolgerà la preparazione estiva nei due consueti ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, dove affronterà cinque amichevoli per arrivare al meglio all’inizio dell’annata. Nel frattempo, Max Allegri è atterrato a Napoli e domani – alle 11:30 –  verrà presentato al San Carlo. Due gare si disputeranno in Val di Sole, mentre le altre tre andranno in scena in Abruzzo allo Stadio Teofilo Patini. Il programma prevede sfide contro formazioni italiane e internazionali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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