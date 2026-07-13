Napoli ufficializzate le 5 amichevoli estive | prezzi orari e info

Il Napoli ha annunciato cinque partite amichevoli estive, con dettagli su prezzi, orari e località. La tournée pre-stagionale si svolge in vista della stagione del Centenario, durante la quale la squadra parteciperà a campionato, coppe nazionali e Champions League. Le partite sono state ufficializzate e i tifosi possono consultare le informazioni per assistere agli incontri estivi. La preparazione pre-stagionale si svolge in un clima di attesa per le competizioni ufficiali.

Il Napoli è pronto a tornare al lavoro in vista della nuova stagione, quella del Centenario, che vedrà gli azzurri impegnati su più fronti tra campionato, coppe nazionali e Champions. L a squadra svolgerà la preparazione estiva nei due consueti ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, dove affronterà cinque amichevoli per arrivare al meglio all’inizio dell’annata. Nel frattempo, Max Allegri è atterrato a Napoli e domani – alle 11:30 – verrà presentato al San Carlo. Due gare si disputeranno in Val di Sole, mentre le altre tre andranno in scena in Abruzzo allo Stadio Teofilo Patini. Il programma prevede sfide contro formazioni italiane e internazionali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Le amichevoli estive del Napoli, le date !Il Napoli ha annunciato cinque partite amichevoli in estate, che si svolgeranno tra Dimaro Folgarida e Castel di Sangro.

Quante saranno le amichevoli estive del Napoli tra Dimaro e Castel di Sangro: l'annuncioIl Napoli disputerà un totale di amichevoli estive durante i ritiri a Dimaro e Castel di Sangro.

Argomenti più discussi: Napoli, il calendario completo delle amichevoli precampionato: i match saranno visibili in pay per view; Amichevoli estive di Serie A, calendario delle partite: date e orari; Napoli, ufficializzate le avversarie delle prime due amichevoli estive: date e orari; Napoli, cinque amichevoli estive in programma: tutte su Sky (ed a pagamento).

Dopo la prima settimana di mercato il Napoli ha preso ben 13 giocatori, dall'U13 all'U17. Ovviamente ci saranno delle uscite, che devono solo essere ufficializzate quando i ragazzi troveranno altre squadre, però per il momento insieme ai rinnovi ci stiamo muo x.com