A Napoli sono 37 le persone indagate per aver promosso online corsi di laurea triennale e magistrale in Sociologia e Scienze Turistiche, con una quota di iscrizione annuale di 1 euro. Tra gli imputati ci sono anche titoli di laurea honoris causa falsificati. L’indagine riguarda la vendita di titoli di studio falsi, che include anche lauree triennali e magistrali, e si focalizza sulle modalità di promozione e sugli iscritti coinvolti nel sistema illecito.

Promuoveva sul web corsi di laurea triennale e magistrale in Sociologia e Scienze Turistiche, per i quali era prevista una quota annuale d'iscrizione di 1.500 euro, il falso ateneo scoperto dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che hanno notificato un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli - Sezione II Pubblica Amministrazione, nei confronti di 37 persone indagate. Di queste, 34 sono ritenute destinatarie dei titoli rilasciati dall'ente, mentre le restanti tre sono indagate quali componenti dell'associazione per delinquere. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - False lauree triennali, magistrali e anche honoris causa, 37 indagati a Napoli

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