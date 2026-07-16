A Napoli sono state denunciate 37 persone per aver conseguito lauree false da un ateneo non riconosciuto dal Miur. L'indagine ha rilevato che l'istituto ha rilasciato centinaia di titoli di studio senza valore legale nel corso degli anni. Tra i laureati figurano anche figure note, tra cui un comico noto. Le autorità hanno sequestrato documenti e avviato verifiche sulla validità delle qualifiche rilasciate.

Ci sarebbe anche il comico Pippo Franco tra i "laureati", con titolo falso, di un ateneo non riconosciuto dal Miur che nel corso degli anni avrebbe rilasciato centinaia di titoli senza valore giuridico. Il comico, che il 16 aprile del 2016 ha ricevuto da quest'ente non autorizzato una laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione, va precisato, non è indagato ed è ignaro di quanto avvenuto. Sono invece 37 le persone coinvolte nell'inchiesta della Procura di Napoli. Lauree triennali, magistrali e honoris causa rilasciate e conferite senza alcuna abilitazione. I finanzieri del nucleo di... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, centinaia di lauree rilasciate da falsa università: 37 indagati. Tra i "dottori" honoris causa anche Pippo Franco

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