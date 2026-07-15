È iniziata ufficialmente la stagione 2026-2027 del Napoli. Questa mattina, il primo gruppo di calciatori si è radunato al centro di allenamento di Castel Volturno, dove ha sostenuto visite mediche e test atletici. La preparazione estiva è partita con queste attività, come consueto prima dell'inizio delle sessioni di allenamento. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle attività successive o alla composizione del gruppo.

Tempo di lettura: 2 minuti È iniziata ufficialmente la stagione 20262027 del Napoli. Questa mattina il primo gruppo di calciatori si è ritrovato presso il SSC Napoli Training Center di Castel Volturno per dare il via alla preparazione estiva con le tradizionali visite mediche e i test atletici. Ad inaugurare il nuovo corso sono stati Beukema, Contini, Giovane, Gutierrez, Rafa Marin, Lindstrom, Mazzocchi, Lucca, Meret, Milinkovic-Savic e Vergara, i primi a presentarsi al centro sportivo agli ordini dello staff tecnico. Come da programma, i calciatori hanno sostenuto una serie di controlli medici e test fisici, fondamentali per valutare la condizione atletica dopo la pausa estiva e impostare il lavoro in vista dell’inizio della preparazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Il Napoli riparte: visite mediche e test atletici a Castel Volturno, al via la nuova stagione azzurra

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