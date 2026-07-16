Ieri, il nuovo tecnico del Napoli ha fatto il suo ingresso nel centro sportivo di Castel Volturno, indossando la divisa da allenamento. All’arrivo, sono stati effettuati test medici su undici calciatori. La squadra rimarrà in ritiro nei prossimi giorni, mentre Allegri ha iniziato ufficialmente il suo incarico nel club.

La prima volta non si scorda mai. Ieri Massimiliano Allegri ha indossato la divisa d’allenamento del Napoli, varcando di primo mattino le porte del centro sportivo di Castel Volturno. Ha avuto i primi contatti con i giocatori che stanno svolgendo i test medici.Ieri si sono presentati in undici: da Gutierrez a Lucca, da Lindstrom a Vergara: fresco dell’accordo per il rinnovo del contratto che lo legherà al Napoli fino al 2031, con l’opzione a favore del club per altri tre anni, fino al 2034, di allungare di un’altra stagione con l’ingaggio indicizzato. Sta prendendo definitivamente forma anche lo staff di Allegri che attingerà anche al settore giovanile. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Napoli, il primo giorno di Allegri a Castel Volturno. Test medici per undici, domani la squadra in ritiro

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