Massimiliano Allegri ha iniziato oggi il suo incarico come nuovo allenatore del Napoli, con il primo allenamento a Castel Volturno. Domani sarà presentato ufficialmente al teatro di San Carlo. La società ha confermato il cambio di guida tecnica, sostituendo il precedente allenatore. Allegri ha già incontrato lo staff e i giocatori, e si prepara a dirigere la prima sessione di allenamento ufficiale con la squadra.

Massimiliano Allegri ha vissuto il suo primo giorno da allenatore del Napoli, dando ufficialmente il via a una nuova fase della storia azzurra. Fabio Mandarini, sulle pagine del Corriere dello Sport, racconta che il tecnico ha iniziato la propria avventura con una lunga visita al centro sportivo di Castel Volturno, dove ha conosciuto gli ambienti che lo accompagneranno nelle prossime tre stagioni, come previsto dal contratto firmato con il club. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea che Allegri ha incontrato dirigenti e collaboratori, prendendo confidenza con la struttura prima dell’avvio ufficiale della preparazione. Da oggi inizierà il contatto diretto con la squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, inizia l’era Allegri: primo giorno a Castel Volturno, oggi la presentazione al San Carlo”

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