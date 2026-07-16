Sono 37 le persone iscritte nel registro degli indagati per aver promosso online corsi di laurea triennale, magistrale e onorificenze, senza autorizzazione. Tra gli indagati, alcuni pubblicizzavano corsi di Sociologia e Scienze Turistiche, richiedendo quote annuali di iscrizione. La procura ha accertato che le lauree erano false e prive di riconoscimento ufficiale. Le indagini sono in corso per verificare eventuali reati connessi e responsabilità degli organizzatori.

Tempo di lettura: 2 minuti Promuoveva sul web corsi di laurea triennale e magistrale in Sociologia e Scienze Turistiche, per i quali era prevista una quota annuale d’iscrizione di 1.500 euro, il falso ateneo scoperto dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli che hanno notificato un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Sezione II Pubblica Amministrazione, nei confronti di 37 persone indagate. Di queste, 34 sono ritenute destinatarie dei titoli rilasciati dall’ente, mentre le restanti tre sono indagate quali componenti dell’associazione per delinquere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - False lauree triennali, magistrali e anche honoris causa: 37 indagati

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