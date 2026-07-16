Il Napoli sta considerando Wladimiro Falcone del Lecce come possibile riserva tra i pali. La gerarchia in porta è stata definita e si sta pensando al dodicesimo giocatore. Secondo fonti sportive, il portiere è il primo nome sulla lista per coprire questa posizione. La scelta di Falcone viene descritta come un’opzione sempre più concreta per il ruolo di riserva. La trattativa sembra in fase di valutazione, senza ancora ufficializzazioni.

Definita la gerarchia in porta, il Napoli ragiona sul dodicesimo. E, secondo il Corriere dello Sport, il primo nome sulla lista è quello di Wladimiro Falcone, portiere del Lecce: un’opzione descritta come “sempre più valida” per il ruolo di riserva. Un colpo che, però, resta legato a doppio filo alle uscite. Meret titolare, la sua alternativa è la priorità. Il punto di partenza è chiaro: Allegri ha in mente un titolare e la sua alternativa. E il titolare, dopo il rinnovo fino al 2027, resta Alex Meret. Il Corriere dello Sport non esclude che le gerarchie possano essere ribaltate proprio da Meret, ma il quadro attuale colloca l’ex Spal davanti a tutti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Napoli, Falcone del Lecce è il primo nome per il vice-Meret

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, spunta un nome nuovo per l’attacco: il vice Hojlund può arrivare dalla SpagnaUn nuovo nome si fa avanti per l’attacco del Napoli: si tratta di un giocatore proveniente dalla Spagna, che potrebbe sostituire il vice Hojlund.

Calciomercato Napoli, nuovo nome per la porta: sfida Meret e Milinkovic!Il Napoli ha individuato un nuovo obiettivo per la porta: si tratta di Matej Kovar, portiere del Psv classe 2000.

Temi più discussi: Napoli, si valuta anche Falcone in caso di cessione di un portiere; Lecce, nessuna pista partenopea per Falcone; Napoli, mercato fermo: Zeballos, Dodo e Falcone aspettano, serve cedere gli esuberi; Napoli, non solo Kovar e Vicario: per la porta c’è anche Falcone, i dettagli.

Il #Napoli nelle ultime ore ha aumentato i contatti con gli agenti di Wladimiro #Falcone del #Lecce, con #MilinkovicSavic sempre in uscita, #Falcone sembra destinato a diventare il vice #Meret. [ @CorSport ] x.com

Falcone, il Napoli resta un’opzione validaIl 31enne del Lecce, ora in ritiro in Austria con il resto del gruppo, attende le evoluzioni dopo i lunghi accostamenti senza vere e proprie proposte con Torino e Bologna. Al Napoli, Allegri vorrebbe ... calciolecce.it

Falcone-Napoli, i tifosi azzurri si dividono: Ottimo portiere, ma c'è chi vuole solo MeretL'ipotesi di un approdo del portiere del Lecce in azzurro divide la tifoseria: c'è chi lo considera un rinforzo di valore e chi co ... pianetalecce.it