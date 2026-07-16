Napoli Falcone del Lecce è il primo nome per il vice-Meret

Da ilnapolista.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli sta considerando Wladimiro Falcone del Lecce come possibile riserva tra i pali. La gerarchia in porta è stata definita e si sta pensando al dodicesimo giocatore. Secondo fonti sportive, il portiere è il primo nome sulla lista per coprire questa posizione. La scelta di Falcone viene descritta come un’opzione sempre più concreta per il ruolo di riserva. La trattativa sembra in fase di valutazione, senza ancora ufficializzazioni.

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Definita la gerarchia in porta, il  Napoli  ragiona sul dodicesimo. E, secondo il  Corriere dello Sport, il primo nome sulla lista è quello di  Wladimiro Falcone, portiere del Lecce: un’opzione descritta come “sempre più valida” per il ruolo di riserva. Un colpo che, però, resta legato a doppio filo alle uscite. Meret titolare, la sua alternativa è la priorità. Il punto di partenza è chiaro: Allegri ha in mente un titolare e la sua alternativa. E il titolare, dopo il  rinnovo fino al 2027, resta Alex Meret. Il Corriere dello Sport non esclude che le gerarchie possano essere ribaltate proprio da Meret, ma il quadro attuale colloca l’ex Spal davanti a tutti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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