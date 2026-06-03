Calciomercato Napoli nuovo nome per la porta | sfida Meret e Milinkovic!

Il Napoli ha individuato un nuovo obiettivo per la porta: si tratta di Matej Kovar, portiere del Psv classe 2000. Il giocatore, che sarà titolare nel Mondiale con la Repubblica Ceca, è al centro delle trattative del club italiano. Attualmente, tra i pali ci sono Meret e Milinkovic, ma il club sta valutando l'acquisto di Kovar per rafforzare la rosa.

Matej Kovar rappresenta il nuovo obiettivo del Napoli in porta. Il portiere del Psv, classe 2000, giocherà da titolare il Mondiale con la Repubblica Ceca e gli azzurri sono pronti a affondare il colpo per assicurarselo. Kovar al Napoli: la scelta tra tre portieri. La società partenopea valuta il profilo dell’estremo difensore olandese per rinforzare il reparto tra i pali. Kovar dovrà competere con due alternative già in rosa: Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. Come rivela il Corriere dello Sport, le quotazioni dei due portieri attuali seguono traiettorie opposte. Meret è in ascesa, mentre quelle di Milinkovic registrano un calo nelle preferenze tecniche. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Calciomercato Napoli, il punto sulle entrate e sulle uscite: da Lucca e Lang a Giovane e Maldini

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