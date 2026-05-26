Un nuovo nome si fa avanti per l’attacco del Napoli: si tratta di un giocatore proveniente dalla Spagna, che potrebbe sostituire il vice Hojlund. La società sta valutando questa opzione, mentre il club si prepara a cercare un nuovo allenatore dopo l’addio di Antonio Conte. La trattativa è in corso, ma ancora nessuna ufficialità è stata annunciata.

Dopo l’addio da parte di Antonio Conte, in casa Napoli è iniziato il casting per il nuovo allenatore. Uno dei nomi maggiormente graditi da parte di Aurelio De Laurentiis è sempre quello di Massimiliano Allegri, ma le valutazioni da parte del patron azzurro proseguiranno nei prossimi giorni. In attesa di capire chi sarà il prossimo tecnico, Giovanni Manna è già al lavoro sul fronte mercato e tra i nomi finiti sul taccuino del direttore sportivo c’è anche quello di Carlos Epsì. Napoli, idea Carlos Epsì del Levante per l’attacco. Il Napoli punta a rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione, andando ad aggiungere una pedina che possa alternarsi con Rasmus Hojlund. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, spunta un nome nuovo per l’attacco: il vice Hojlund può arrivare dalla Spagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, si studia il nuovo colpo per l’attacco: può arrivare dalla Serie A!Il Napoli sta valutando un possibile rinforzo in attacco e ha messo nel mirino un attaccante della Serie A.

Milan, tra addii e arrivi: Moncada può salutare. Attacco, dalla Spagna spunta lui!Un dirigente del settore sportivo potrebbe lasciare il club meneghino, mentre in attacco si valuta un nuovo giocatore proveniente dalla Spagna.

Temi più discussi: Napoli, per la panchina spunta la suggestione Xavi; NUOVO ALLENATORE NAPOLI, SPUNTA CON FORZA IL NOME DI FABIO GROSSO; Iraola nome caldo per la panchina del Napoli: spunta un retroscena; Calciomercato, spunta un nuovo nome dall’Inghilterra!.

Questa sì che sarebbe una gran sorpresa bmbr.cc/fzc6303 #Napoli #Conte #Calciomercato x.com

Napoli, spunta Iraola per il dopo Conte: il tecnico del Bournemouth prende quota tra Allegri, Italiano e le mosse di De LaurentiisMentre il club prova a metabolizzare una separazione consumata pubblicamente dopo la sfida con l’Udinese, iniziano a delinearsi i profili seguiti da Aurelio De Laurentiis. T ... gonfialarete.com

GAZZETTA - Napoli, casting allenatore, spunta il nome di Iraola del Bournemouth, la tentazioneLa Gazzetta dello Sport si sofferma sul casting del Napoli per il nuovo allenatore. L'obiettivo della società sarà quello di restare competitivi in Italia ma anche di fare una Champions League miglior ... napolimagazine.com