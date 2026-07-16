Napoli 34enne sfregiato per rapina | si cerca un uomo di colore

Nella notte del 15 luglio, in via Acton, un uomo di 34 anni è stato sfregiato durante una rapina. La ferita, molto profonda, ha richiesto medicazioni e suturazioni al Pronto Soccorso del Vecchio Pellegrini. La polizia sta cercando un uomo di colore ritenuto coinvolto nell’aggressione.

E’ accaduto in via Acton nella notte del 15 luglio. La vittima, 34 anni, è stato portato al Pronto Soccorso del Vecchio Pellegrini, dove i sanitari lo hanno medicato suturando la ferita, molto profonda. 21 i giorni di prognosi. I carabinieri della Compagnia Napoli Centro sul posto indicato hanno trovato tracce di sangue. In corso i riscontri per individuare possibili testimoni e acquisire immagini di videosorveglianza. La vittima, di origini indiane, non risulta avere dimora, è cioè uno dei tanti clochard che vivono per strada nei pressi di luoghi a forte attrattiva turistica. Quel telefono mobile e i 200euro erano tutti i suoi averi. Ad aggredirlo, in base a quanto riferito dalla stessa vittima, sarebbe stato un uomo di colore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Confidential. Rapina in banca a Napoli: Il terzo uomo è di Napoli Centro

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