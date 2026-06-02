Tentata rapina in corso Italia 19enne sfregiato e preso a calci e pugni

Un giovane di 19 anni è stato aggredito a scopo di rapina in corso Italia, vicino a un locale di via Campanella, intorno a mezzanotte e mezza di martedì 2 giugno 2026. Quattro persone, tutte coetanee, lo hanno preso a calci e pugni, sfregiandolo. La vittima ha riferito di essere stata anche colpita con un oggetto contundente. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali somme di denaro o oggetti sottratti.

Aggredito a scopo di rapina in corso Italia, nei pressi di un locale all'altezza di via Campanella. È quanto ha riferito di avere subito un 19enne intorno a mezzanotte e mezza di martedì 2 giugno 2026Gli aggressori, coetanei del ragazzo, sarebbero stati in quattro e avrebbero tentato di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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TRE GIOVANI BLOCCATI DOPO UNA TENTATA RAPINA A QUATTRO COETANEI | 21/03/2026

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