Genova 19enne pestato e sfregiato per rapina

Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito in strada a Genova, vicino a un locale in corso Italia, all’altezza di via Campanella. Durante l’aggressione, è stato picchiato e sfregiato. La vittima è stata colpita con violenza e ha riportato ferite visibili. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando i responsabili.

GENOVA – Aggredito a scopo di rapina in corso Italia, nei pressi di un locale all’altezza di via Campanella. È quanto ha riferito di avere subito un 19enne intorno a mezzanotte e mezza di martedì 2 giugno 2026 La vittima ha riportato un paio di ferite lacero-contuse al sopracciglio e al labbro, quest’ultima a causa della lama. Rientrato a casa autonomamente, ha contattato il 112 circa un’ora dopo i fatti; è intervenuta una volante della polizia di Stato insieme alla Croce Bianca Genovese con l’ambulanza 3-273. Il ragazzo è stato trasportato in codice verde presso il pronto soccorso dell’ospedale San Martino; in corso gli accertamenti. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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