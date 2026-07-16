Chieko Suzuki ha presentato domanda per entrare nel dojo dell'AJW, segnando un passo importante nel suo percorso. Questa richiesta rappresenta il punto di partenza di una serie di eventi che coinvolgono la sua carriera e le attività del dojo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e apre nuove prospettive per il suo coinvolgimento nel mondo della lotta. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su eventuali risposte o sviluppi successivi.

C’è un dettaglio che bisogna mettere al centro di questa storia prima di qualunque altra cosa, perché tutto il resto discende da lì: Chieko Suzuki fece domanda per entrare nel dojo dell’AJW. Fallì il provino. Fu scartata dalla stessa compagnia che aveva prodotto Jaguar Yokota, Chigusa Nagayo, Manami Toyota — la fucina che, in questa serie, abbiamo visto generare quasi ogni grande nome del wrestling femminile giapponese degli anni Settanta e Ottanta. L’AJW disse di no a Chieko Suzuki. E Chieko Suzuki, di fronte a quel no, fece quello che fanno le persone che non accettano un singolo verdetto come definitivo: trovò un’altra porta. Kyoto, 1969. Chieko Suzuki nacque il 4 dicembre 1969 e crebbe a Kyoto, in Giappone. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Nadeshiko Chronicles #18 – Dynamite Kansai

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