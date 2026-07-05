MXGP Lucas Coenen domina gara-1 di Johannesburg e allunga in classifica generale
Lucas Coenen ha vinto Gara-1 del Gran Premio del Sudafrica, undicesimo round del Mondiale MXGP 2026, dominando la gara. Il pilota della KTM ha allungato in classifica generale dopo questa vittoria, che rappresenta il suo secondo risultato positivo consecutivo nel campionato. La gara si è conclusa con Coenen al primo posto, davanti ai concorrenti più vicini in classifica. La seconda posizione è stata occupata dal secondo classificato, mentre il terzo è arrivato oltre il podio.
Lucas Coenen non si ferma più! Il belga della KTM, infatti, ha vinto in maniera netta anche Gara-1 del Gran Premio del Sudafrica, undicesimo appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Sul tracciato di Johannesburg, dopo il successo di ieri nella Qualifying Race, il leader della classifica generale ha dominato la scena, distanziando tutti i rivali in maniera ampia sin dalle prime battute, andando quindi a conquistare altri punti pesanti per allungare sui diretti concorrenti alla battaglia per il titolo iridato. A questo punto la classifica generale vede al comando proprio Lucas Coenen con un margine di vantaggio di 65 punti (541 contro 476) rispetto a Jeffrey Herlings, mentre dalla terza posizione di Romain Febvre il distacco si fa pesante (-118). 🔗 Leggi su Oasport.it
LUCAS COENEN DOMINA, TRIUMPH SORPRENDE! Recap MXGP Round 2, Andalusia
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