mxgp lucas coenen domina gara 1 di johannesburg e allunga in classifica generale

Notizia in breve

Lucas Coenen ha vinto Gara-1 del Gran Premio del Sudafrica, undicesimo round del Mondiale MXGP 2026, dominando la gara. Il pilota della KTM ha allungato in classifica generale dopo questa vittoria, che rappresenta il suo secondo risultato positivo consecutivo nel campionato. La gara si è conclusa con Coenen al primo posto, davanti ai concorrenti più vicini in classifica. La seconda posizione è stata occupata dal secondo classificato, mentre il terzo è arrivato oltre il podio.