Si torna subito in scena per quanto riguarda il Mondiale di motocross 2026. La stagione entra nella sua fase più calda e importante con le tappe che si susseguono a ritmo serrato. Dopo aver assistito al weekend del Gran Premio di Germania, ora sarà la volta del Gran Premio di Lettonia ottavo appuntamento della stagione che racchiuderà in sé notevoli spunti di interesse. Si gareggerà come tradizione sul tracciato di Kegums per tre manche che metteranno sul piatto punti pesanti che potrebbe darci conferme o rivincite. Lucas Coenen, dopotutto, è reduce da un weekend di Teutschenthal pressoché perfetto nel quale ha allungato su Jeffrey Herlings che arrivava con il vento in poppa in Germania ma ha piazzato uno “zero” pesantissimo in Gara-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MXGP, la tappa di Kegums potrebbe essere l’occasione decisiva per Lucas Coenen

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

MXGP, Lucas Coenen fa festa in gara-1 a Teutschenthal. Ritiro per HerlingsLucas Coenen ha vinto la prima manche del Gran Premio di Germania 2026 a Teutschenthal, mantenendo la testa per tutta la durata della gara.

Leggi anche: MXGP, Lucas Coenen dominatore in Andalucia. Andrea Adamo sfiora il podio in gara-2

Temi più discussi: MXGP 2026, Germania: Lucas Coenen sbanca Teutschenthal. Classifica e calendario; LIVE Motocross, GP Germania MXGP 2026 in DIRETTA: Coenen conquista il Gran Premio, Adamo chiude terzo in gara-2!; MXGP 2026, settima tappa in Germania: risultati e video highlights da Teutschenthal; MXGP Germania: vince Lucas Coenen davanti ad Andrea Adamo - VIDEO | Dueruote.

Lucas Coenen domina gara-1 della MXGP in Francia e resta leader del Mondiale. Adamo in top5! - x.com

MXGP, la tappa di Kegums potrebbe essere l’occasione decisiva per Lucas CoenenSi torna subito in scena per quanto riguarda il Mondiale di motocross 2026. La stagione entra nella sua fase più calda e importante con le tappe che si ... oasport.it

Pensi che Herlings si ritirerà dalle corse dopo questa stagione di MXGP? reddit

MXGP, Lucas Coenen fa festa in gara-1 a Teutschenthal. Ritiro per HerlingsA Teutschenthal fa festa Lucas Coenen. Il giovane belga non perde mai la prima posizione, controlla per tutti i 30' e conquista la gara-1 del Gran Premio ... oasport.it