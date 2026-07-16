Il GP della Gran Bretagna di motocross MX2 si disputa questo fine settimana sul circuito di Foxhills, nel Wiltshire. È il dodicesimo appuntamento del Campionato Mondiale 2026. Farres punta a battere Sacha Coenen, che attualmente guida la classifica. La gara si svolge dopo una breve pausa e si svolge sul tracciato vicino a Swindon.

Dopo una piccola pausa ritorna il Campionato Mondiale 2026 di motocross, classe MX2. Questo fine settimana si correrà infatti il GP della Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento della stagione che sarà allestito presso il tracciato di Foxhills, circuito situato nei pressi di Swindon, nel Wiltshire. Inutile dire che i riflettori saranno puntati principalmente su due centauri, ovvero Sacha Coenen (KTM) e Guillem Farres (Triumph). Il fratello di Lucas, attuale leader della classifica piloti, guarda in questo momento tutti dall’alto con 518 punti. Il francese, forgiato dallo straordinario fine settimana un Sudafrica dove ha collezionato un roboante doppio 25, si trova invece in seconda piazza con un contingente di 504. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MX2, Farres a caccia di Sacha Coenen al GP della Gran Bretagna

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