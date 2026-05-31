MX2 Sacha Coenen domina Gara-1 del GP di Germania Valerio Lata sfiora il podio
Sacha Coenen ha vinto Gara-1 del GP di Germania nel Mondiale MX2 2026, con una vittoria netta. Valerio Lata si è piazzato in quarta posizione, sfiorando il podio. La gara si è svolta su un circuito bagnato e impegnativo, con Coenen che ha mantenuto un ritmo costante e ha conquistato la vittoria. Lata ha concluso al quarto posto, a pochi secondi dal terzo.
Un dominante Sacha Coenen si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Mondiale MX2 2026. Sul tracciato di Teutschenthal il pilota belga della KTM ha fatto il vuoto sin dalle prime fasi della manche, non dando scampo ai rivali. Dopo la prima manche sulla pista teutonica la classifica generale del Mondiale MX2 vede al comando Sacha Coenen con 303 punti contro i 297 di Simon Laengenfelder, quindi terzo Guillem Farres a quota 283, quarto Liam Everts con 267. Sacha Coenen (KTM) ha vinto Gara-1 con un margine di vantaggio di 5.4 secondi sul francese Mathis Valin (Kawasaki) mentre al terzo posto ha chiuso il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 33. 🔗 Leggi su Oasport.it
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