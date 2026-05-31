mx2 sacha coenen domina gara 1 del gp di germania valerio lata sfiora il podio

Notizia in breve

Sacha Coenen ha vinto Gara-1 del GP di Germania nel Mondiale MX2 2026, con una vittoria netta. Valerio Lata si è piazzato in quarta posizione, sfiorando il podio. La gara si è svolta su un circuito bagnato e impegnativo, con Coenen che ha mantenuto un ritmo costante e ha conquistato la vittoria. Lata ha concluso al quarto posto, a pochi secondi dal terzo.