La "Ely’s Talent Night" fa tappa sabato 18 luglio, alle ore 21, alla Rocca di Castruccio, a Serravalle Alto. Il tour di Talent Busters-l’Acchiappatalenti, format ideato e prodotto da Elisabetta Branchetti, porterà sul palco finalisti e vincitori di categoria della quattordicesima edizione e ospiti prestigiosi. Fra questi Michelangelo Fattori, 20 anni, pistoiese, diplomato al Liceo Musicale Niccolò Forteguerri di Pistoia, che lo scorso anno si esibì come corista in occasione del XX anniversario del Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli, a Lajatico. Michelangelo oggi studia canto lirico al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze e, come basso, fa parte dell’Ensemble Corale dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica e danza sotto la Rocca. E’ la notte dei talenti di Elisabetta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italian Dance Mix Vol.15: Cartoline di Sale - Renzo Vale & Mira Sol | New Italo Disco 2026

Notizie e thread social correlati

Musica e danza, talenti sotto i riflettoriA Empoli si avvicina la cerimonia di premiazione del Concorso Internazionale di Musica e Danza “Città Metropolitana Firenze Online” 2025-2026, alla...

La rassegna “Note d’estate“. La musica invade Rocca Brivio. Spazio anche ai giovani talentiA Rocca Brivio torna la rassegna musicale “Note d’estate” che coinvolge la villa seicentesca di San Giuliano.

Temi più discussi: Musica e danza sotto la Rocca. E’ la notte dei talenti di Elisabetta; Note e passi sotto le stelle; India Città Aperta 2026: al Teatro India tre settimane di teatro, musica e danza sotto il Gazometro; Accordo di stelle: Roberto Bolle e Giovanni Allevi nello spettacolo sotto la Torre di Pisa.

Musica e danza sotto la Rocca. E’ la notte dei talenti di ElisabettaIl tour fa tappa nel borgo di Serravalle con finalisti e vincitori della XIV edizione e un pensiero per l’Aido ... lanazione.it

Alassio sotto le Stelle C'era una volta...Ennio Vita e musica di Ennio Morricone Giovedì 16 luglio ore 21.30 Piazza Partigiani #inalassio #visitalassio #lamialiguria instagr.am/p/DawzDBaie71/ x.com

Prende il via nel week end il Festival Cacciano 2026: Moncalvo si trasforma nella capitale estiva della danza e della musica sotto le stelleIl Comune di Moncalvo presenta ufficialmente il cartellone del Festival Cacciano 2026, la storica rassegna estiva che quest'anno promette di incantare ... atnews.it