A Empoli si avvicina la cerimonia di premiazione del Concorso Internazionale di Musica e Danza “Città Metropolitana Firenze Online” 2025-2026, alla sua quarta edizione. L’evento vedrà protagonisti giovani talenti provenienti da diversi paesi, che si sono sfidati nelle varie discipline. La manifestazione si terrà presso una location cittadina, con la partecipazione di artisti e pubblico. La premiazione rappresenta un momento importante per i partecipanti e gli organizzatori.

EMPOLI È tutto pronto per la premiazione del Concorso Internazionale di Musica e Danza “Città Metropolitana Firenze Online“ 2025-2026, giunto alla IV edizione. L’evento è promosso dalla Asd Harmonia Musica e Danza, con la partecipazione del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli e il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze e Comune di Empoli. Alle 21 di stasera sulle emittenti locali Canale 50 e Canale 88 andrà in onda la serata di premiazione avvenuta al Cenacolo degli Agostiniani con l’incoronazione dei migliori artisti, suddivisi in categorie per musica e danza tra bambini (fino ai 12 anni), ragazzi (13-17 anni) e adulti (dai 18 anni).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica e danza, talenti sotto i riflettori

MARTINA MISSY PRIMA LEZIONE DI DANZA ALLA LORY SCHOOL DANCE

Notizie correlate

Premio Celli Poker di talenti sotto i riflettoriLaura e Silvia Squizzato, Federico Fazzuoli e Luca Luchini sono i premiati della 45ª edizione del Premio Giornalistico Mario Celli.

Ensemble Kuraia sotto i riflettori: "Quando la musica è creatività"Oggi, alle 21, per la rassegna Serico Tonale a cura di Istantanea, sul palco del Torrione San Giovanni via Rampari di Belfiore ci sarà Ensemble...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Musica e danza, talenti sotto i riflettori; Hip hop e street dance, maxi festa. Al palazzetto tanti giovani talenti; Torna il Gran galà internazionale di danza: sul palco giovani talenti da tutto il mondo; Eleonora Abbagnato: Non lasciamo fuggire i nostri talenti, creiamo un futuro migliore per la danza.

Fiat Grande Panda e amici: fiat sostiene i giovani talenti della musica e della danzaLa nuova Fiat Grande Panda continua a rafforzare il proprio ruolo nella vita quotidiana delle famiglie italiane e nella promozione dei giovani talenti. Con l’annuncio di una prestigiosa partnership ... affaritaliani.it

Montopoli Musica & Talenti: grande successo per la V edizioneSi è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la quinta edizione di Montopoli Musica & Talenti, manifestazione organizzata dall’associazione ... gonews.it

A SANTA CATERINA IL VIOLINO RIACCENDE LA MEMORIA Chioggia - 30 aprile 2026- testo di Giuseppe Penzo (Pino Penzo) Giovedì 30 aprile, nel teatro del monastero di Santa Caterina, la musica è tornata a occupare uno spazio che per molti, prima ancor - facebook.com facebook

Vai Cavallino! Gli amaranto in allenamento a suon di musica x.com