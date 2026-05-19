A Rocca Brivio torna la rassegna musicale “Note d’estate” che coinvolge la villa seicentesca di San Giuliano. La manifestazione, aperta oggi e in programma fino al 16 giugno, propone una serie di concerti dedicati alla musica classica. La direzione artistica è affidata a Vincenzo Balzani. Durante gli eventi, spazio anche ai giovani talenti, offrendo un’occasione di visibilità e confronto nel contesto di questa iniziativa culturale.

Con la rassegna “ Note d’estate “, torna la grande musica a Rocca Brivio. Nella villa seicentesca di San Giuliano, al via da oggi e fino al 16 giugno un ciclo di concerti di musica classica con la direzione artistica di Vincenzo Balzani. Si comincia stasera alle 21 con l’evento inaugurale, “Canco y dansa“, un tuffo nei ritmi e nelle atmosfere iberiche. “ Amormusica “: è questo il titolo dell’edizione 2026 di “Note d’estate“, rassegna culturale arrivata a compiere 32 anni, organizzata dall’associazione Roccabrivio in accordo col Comune di San Giuliano. Ampio e articolato il programma che, ogni martedì con cadenza settimanale, accompagnerà il pubblico attraverso melodie romantiche, suggestioni spagnole, improvvisazione, repertorio classico e musica del Novecento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rassegna “Note d’estate“. La musica invade Rocca Brivio. Spazio anche ai giovani talenti

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